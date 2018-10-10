Эмили Ратаковски снова разделась ради роли в фильме

По сюжету ленты влюблённая пара Брайан и Кэсси пробуют спасти свои отношения. Для этого они уезжают в маленькую итальянскую деревню и пробуют побыть там наедине. Однако мужчина, у которого они сняли дом, оказался не тем, за кого себя выдавал. В итоге у пары получается экстремальный отдых.