В Fallout 76 можно будет посетить секретный бункер Правительства США

Об этом геймерам рассказал Ларри Хриб, представитель команды Xbox, который побывал на закрытом показе игры.

Bethesda продолжает подогревать интерес к Fallout 76. Оказалось, что в игре можно будет найти копии многих известных достопримечательностей Западной Виргинии, среди которых будет даже "Греческий остров".

Это реальный секретный бункер для Правительства США. Он расположен под элитным отелем "Гринбриер". По словам Хриба, копия реального секретного правительственного бункера, расположенного в Западной Виргинии, будет играть важную роль в сюжете игры.