В Fallout 76 можно будет посетить секретный бункер Правительства США
Фото: © Bethesda Softworks
Об этом геймерам рассказал Ларри Хриб, представитель команды Xbox, который побывал на закрытом показе игры.
Bethesda продолжает подогревать интерес к Fallout 76. Оказалось, что в игре можно будет найти копии многих известных достопримечательностей Западной Виргинии, среди которых будет даже "Греческий остров".
Это реальный секретный бункер для Правительства США. Он расположен под элитным отелем "Гринбриер". По словам Хриба, копия реального секретного правительственного бункера, расположенного в Западной Виргинии, будет играть важную роль в сюжете игры.
Игра выйдет 14 ноября на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
Ранее стало известно, что в Fallout 76 игроки будут есть кошек, разработчики будут поддерживать игру вечно. Также в Fallout 76 можно будет строить дома в любом месте, и она не будет доступна в Steam.