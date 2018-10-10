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Опубликовано 10 октября 2018, 15:18

Язык решает. "Веном" получил порнопародию

Скриншот &copy; L!FE&nbsp;

Скриншот © L!FE 

В новой версии комикс-боевика про врага Человека-паука главный герой с большим языком помогает девушке.

Порностудия Wood Rocket выпустила пародию на фильм "Веном". Лента получила название Vencum. Об этом сообщает Complex.

Студия показала, как журналист Эдди Кок вместе с симбиотом помогает девушке не умереть от скуки. Как и в предыдущих порнопародиях, в Vencum есть шутки и отсылки к оригинальному фильму.

Напомним, предыдущие порнопародии посвятили "Миру юрского периода 2", "Звёздным войнам" и Fortnite. Оригинальный фильм вышел 4 октября. Он стал лидером проката.

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Сергей Сурепин
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