Sony впервые судится с продавцом взломанных PlayStation 4

Японская корпорация подала в суд в Калифорнии на Эрика Скейлса, который нелегально на ней зарабатывал.

Компания Sony впервые решила подать в суд на человека, который продавал взломанные консоли PlayStation 4. Иск получил суд в Калифорнии. Заявление было написано на имя Эрика Скейлса, который занимается продажей взломанных консолей через eBay под псевдонимом Blackcloak13 и на собственном сайте.

На своём сайте геймер продвигает взломанные консоли с возможностью скачивать и копировать игры, а также перестать покупать игры вообще. Как отметила Sony в своём иске, на продаваемых через eBay приставках уже были загружены более 60 пиратских копий игр.