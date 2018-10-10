Sony впервые судится с продавцом взломанных PlayStation 4
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Японская корпорация подала в суд в Калифорнии на Эрика Скейлса, который нелегально на ней зарабатывал.
Компания Sony впервые решила подать в суд на человека, который продавал взломанные консоли PlayStation 4. Иск получил суд в Калифорнии. Заявление было написано на имя Эрика Скейлса, который занимается продажей взломанных консолей через eBay под псевдонимом Blackcloak13 и на собственном сайте.
На своём сайте геймер продвигает взломанные консоли с возможностью скачивать и копировать игры, а также перестать покупать игры вообще. Как отметила Sony в своём иске, на продаваемых через eBay приставках уже были загружены более 60 пиратских копий игр.
Чтобы подать в суд, компании пришлось заказать у геймера две консоли и убедиться в том, что они соответствуют рекламе. В настоящий момент не сообщается, сколько Sony планирует стребовать со Скейлса в качестве компенсации.