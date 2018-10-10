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Регион
Опубликовано 10 октября 2018, 15:38

Sony впервые судится с продавцом взломанных PlayStation 4

Фото: &copy; flickr /&nbsp;BagoGames

Фото: © flickr / BagoGames

Японская корпорация подала в суд в Калифорнии на Эрика Скейлса, который нелегально на ней зарабатывал.

Компания Sony впервые решила подать в суд на человека, который продавал взломанные консоли PlayStation 4. Иск получил суд в Калифорнии. Заявление было написано на имя Эрика Скейлса, который занимается продажей взломанных консолей через eBay под псевдонимом Blackcloak13 и на собственном сайте.

На своём сайте геймер продвигает взломанные консоли с возможностью скачивать и копировать игры, а также перестать покупать игры вообще. Как отметила Sony в своём иске, на продаваемых через eBay приставках уже были загружены более 60 пиратских копий игр.

Чтобы подать в суд, компании пришлось заказать у геймера две консоли и убедиться в том, что они соответствуют рекламе. В настоящий момент не сообщается, сколько Sony планирует стребовать со Скейлса в качестве компенсации.

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Сергей Сурепин
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