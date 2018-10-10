Клип на саундтрек к фильму с Леди Гагой стал хитом
Фото: © кадр из видео YouTube/канал Lady Gaga
Видео было снято на композицию артистки Look What I Found. Она является одним из саундтреков к ленте "Звезда родилась".
Певица Леди Гага выпустила новый клип на один из саундтреков к фильму "Звезда родилась". В ленте она снялась в главной роли наряду с Брэдли Купером.
Клип певица опубликовала на собственном YouTube-канале. Композиция называется Look What I Found. Видео уже посмотрели более 1,6 миллиона раз.
В клипе показаны ключевые моменты с главными героями фильма. Премьера фильма состоялась 4 октября.