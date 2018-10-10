Клип на саундтрек к фильму с Леди Гагой стал хитом

Видео было снято на композицию артистки Look What I Found. Она является одним из саундтреков к ленте "Звезда родилась".

Певица Леди Гага выпустила новый клип на один из саундтреков к фильму "Звезда родилась". В ленте она снялась в главной роли наряду с Брэдли Купером.

Клип певица опубликовала на собственном YouTube-канале. Композиция называется Look What I Found. Видео уже посмотрели более 1,6 миллиона раз.