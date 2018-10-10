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Опубликовано 10 октября 2018, 16:18

Клип на саундтрек к фильму с Леди Гагой стал хитом

Фото: &copy; кадр из видео YouTube/канал&nbsp;Lady Gaga

Фото: © кадр из видео YouTube/канал Lady Gaga

Видео было снято на композицию артистки Look What I Found. Она является одним из саундтреков к ленте "Звезда родилась".

Певица Леди Гага выпустила новый клип на один из саундтреков к фильму "Звезда родилась". В ленте она снялась в главной роли наряду с Брэдли Купером.

Клип певица опубликовала на собственном YouTube-канале. Композиция называется Look What I Found. Видео уже посмотрели более 1,6 миллиона раз.

В клипе показаны ключевые моменты с главными героями фильма. Премьера фильма состоялась 4 октября.

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Сергей Сурепин
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