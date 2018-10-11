Стюардессы рассказали "омерзительную" правду о гигиене в самолётах
Фото © Flickr/Kevin Morris
Бортпроводники различных авиакомпаний предупредили об опасности, с которой могут столкнуться пассажиры, если будут ходить по салону самолёта босиком.
По их мнению, в туалете и на полу лайнера всегда очень много грязи и микробов. В связи с этим всегда нужно надевать обувь перед тем, как пойти в уборную.
Один из бортпроводников рассказал, что туалеты в самолётах всегда омерзительны и чистят их обычно только в конце полёта. Он не советует представлять, что там творится после 12-часового перелёта с 200 пассажирами.
Другие сотрудники авиационных компаний поддержали его. Они рассказали об отвратительных поступках пассажиров, которых, например, тошнило в проходе. А бывший бортпроводник под псевдонимом Boopboopster рассказал, что как-то раз нашёл отходы прямо под креслом.