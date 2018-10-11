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Регион
Опубликовано 10 октября 2018, 23:20

Стюардессы рассказали "омерзительную" правду о гигиене в самолётах

Фото &copy; Flickr/Kevin Morris

Фото © Flickr/Kevin Morris

Бортпроводники различных авиакомпаний предупредили об опасности, с которой могут столкнуться пассажиры, если будут ходить по салону самолёта босиком.

По их мнению, в туалете и на полу лайнера всегда очень много грязи и микробов. В связи с этим всегда нужно надевать обувь перед тем, как пойти в уборную.

Один из бортпроводников рассказал, что туалеты в самолётах всегда омерзительны и чистят их обычно только в конце полёта. Он не советует представлять, что там творится после 12-часового перелёта с 200 пассажирами.

Другие сотрудники авиационных компаний поддержали его. Они рассказали об отвратительных поступках пассажиров, которых, например, тошнило в проходе. А бывший бортпроводник под псевдонимом Boopboopster рассказал, что как-то раз нашёл отходы прямо под креслом.

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Сергей Сурепин
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