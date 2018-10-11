Стюардессы рассказали "омерзительную" правду о гигиене в самолётах

Бортпроводники различных авиакомпаний предупредили об опасности, с которой могут столкнуться пассажиры, если будут ходить по салону самолёта босиком.

По их мнению, в туалете и на полу лайнера всегда очень много грязи и микробов. В связи с этим всегда нужно надевать обувь перед тем, как пойти в уборную.

Один из бортпроводников рассказал, что туалеты в самолётах всегда омерзительны и чистят их обычно только в конце полёта. Он не советует представлять, что там творится после 12-часового перелёта с 200 пассажирами.