Сотрудники аэропорта заставили женщину показать грудь на досмотре
Фото © Flickr/schermpeter42
По словам 34-летней женщины-трансгендера, сначала один из досмотрщиков ощупал её лифчик.
Сотрудники досмотра в аэропорту Лутон (Лондон) попросили одну из туристок показать грудь во время процедуры досмотра. 34-летняя женщина-трансгендер Лилит Кэрролл возвращалась домой в Дублин.
Фото © Facebook/Lilith Carroll
По её словам, сначала один из досмотрщиков ощупал её лифчик, а затем спросил, что там находится. После того как она ответила, что там её грудь, сотрудник аэропорта приказал ей пройти в отдельную комнату.
Женщину попросили показать, что находится в лифчике. Сначала она показала бюстгальтер, а после сняла его, прикрыв грудь. По словам девушки, ей было страшно — она думала, что, если откажет, её задержат.
Помимо этого девушка-трансгендер заявила, что сотрудники досмотра продолжали обращаться к ней как к мужчине, несмотря на то, что она несколько раз поправила их. Женщина заявила, что она всё ещё не может прийти в себя. Сотрудники аэропорта принесли извинения и начали расследование произошедшего.