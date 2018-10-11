Сотрудники аэропорта заставили женщину показать грудь на досмотре

По словам 34-летней женщины-трансгендера, сначала один из досмотрщиков ощупал её лифчик.

Сотрудники досмотра в аэропорту Лутон (Лондон) попросили одну из туристок показать грудь во время процедуры досмотра. 34-летняя женщина-трансгендер Лилит Кэрролл возвращалась домой в Дублин.

Фото © Facebook/Lilith Carroll

По её словам, сначала один из досмотрщиков ощупал её лифчик, а затем спросил, что там находится. После того как она ответила, что там её грудь, сотрудник аэропорта приказал ей пройти в отдельную комнату.

Женщину попросили показать, что находится в лифчике. Сначала она показала бюстгальтер, а после сняла его, прикрыв грудь. По словам девушки, ей было страшно — она думала, что, если откажет, её задержат.