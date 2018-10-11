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Опубликовано 10 октября 2018, 23:21

Сотрудники аэропорта заставили женщину показать грудь на досмотре

Фото &copy; Flickr/schermpeter42

Фото © Flickr/schermpeter42

По словам 34-летней женщины-трансгендера, сначала один из досмотрщиков ощупал её лифчик.

Сотрудники досмотра в аэропорту Лутон (Лондон) попросили одну из туристок показать грудь во время процедуры досмотра. 34-летняя женщина-трансгендер Лилит Кэрролл возвращалась домой в Дублин.

Фото © Facebook/Lilith Carroll

Фото © Facebook/Lilith Carroll

По её словам, сначала один из досмотрщиков ощупал её лифчик, а затем спросил, что там находится. После того как она ответила, что там её грудь, сотрудник аэропорта приказал ей пройти в отдельную комнату.

Женщину попросили показать, что находится в лифчике. Сначала она показала бюстгальтер, а после сняла его, прикрыв грудь. По словам девушки, ей было страшно — она думала, что, если откажет, её задержат.

Помимо этого девушка-трансгендер заявила, что сотрудники досмотра продолжали обращаться к ней как к мужчине, несмотря на то, что она несколько раз поправила их. Женщина заявила, что она всё ещё не может прийти в себя. Сотрудники аэропорта принесли извинения и начали расследование произошедшего.

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Сергей Сурепин
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