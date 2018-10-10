Журналисты показали, как в Fallout 76 будет выглядеть ядерный взрыв
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Разработчики продолжают подогревать интерес к глобальной ролевой игре популярной серии.
Компания Bethesda разрешила публиковать видео, в которых можно показывать Fallout 76. В связи с этим журналисты показали, как в игре будет выглядеть ядерный взрыв.
Разработчики уверены, что это крайне завораживающее зрелище. Ранее Bethesda не раз говорила, что ядерную бомбу можно сбросить куда угодно, в том числе и дом соседа.
Напомним, игра выходит 14 ноября 2018 года. Она будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.