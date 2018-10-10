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Регион
Опубликовано 10 октября 2018, 17:07

Журналисты показали, как в Fallout 76 будет выглядеть ядерный взрыв

Скриншот &copy; L!FE&nbsp;

Скриншот © L!FE 

Разработчики продолжают подогревать интерес к глобальной ролевой игре популярной серии.

Компания Bethesda разрешила публиковать видео, в которых можно показывать Fallout 76. В связи с этим журналисты показали, как в игре будет выглядеть ядерный взрыв.

Разработчики уверены, что это крайне завораживающее зрелище. Ранее Bethesda не раз говорила, что ядерную бомбу можно сбросить куда угодно, в том числе и дом соседа.

Напомним, игра выходит 14 ноября 2018 года. Она будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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