Журналисты показали, как в Fallout 76 будет выглядеть ядерный взрыв

Разработчики продолжают подогревать интерес к глобальной ролевой игре популярной серии.

Компания Bethesda разрешила публиковать видео, в которых можно показывать Fallout 76. В связи с этим журналисты показали, как в игре будет выглядеть ядерный взрыв.

Разработчики уверены, что это крайне завораживающее зрелище. Ранее Bethesda не раз говорила, что ядерную бомбу можно сбросить куда угодно, в том числе и дом соседа.