Продолжение "Венома" не получит рейтинга для взрослых
Кадр фильма "Веном"/ © Кинопоиск
Авторы боевика не планируют сделать второй фильм более жестоким, ограничившись "детскими" сценами.
У продюсера фильма "Веном" Ави Арада взяли интервью. Один из вопросов касался продолжения ленты, которое, судя по сборам, точно состоится.
Арад заявил, что несмотря на то, что Карнаж/Клетус Кэссиди — жестокий персонаж, продолжение с большей долей вероятности всё равно будет с рейтингом PG-13. По его словам, Кэссиди — замученная душа. Главное в нём — это не жестокие вещи, которые он вытворяет, а история и мотивация.