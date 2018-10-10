Продолжение "Венома" не получит рейтинга для взрослых

Арад заявил, что несмотря на то, что Карнаж/Клетус Кэссиди — жестокий персонаж, продолжение с большей долей вероятности всё равно будет с рейтингом PG-13. По его словам, Кэссиди — замученная душа. Главное в нём — это не жестокие вещи, которые он вытворяет, а история и мотивация.