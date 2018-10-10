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Опубликовано 10 октября 2018, 16:47

Продолжение "Венома" не получит рейтинга для взрослых

Кадр фильма "Веном"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Веном"/ © Кинопоиск

Авторы боевика не планируют сделать второй фильм более жестоким, ограничившись "детскими" сценами.

У продюсера фильма "Веном" Ави Арада взяли интервью. Один из вопросов касался продолжения ленты, которое, судя по сборам, точно состоится.

Арад заявил, что несмотря на то, что Карнаж/Клетус Кэссиди — жестокий персонаж, продолжение с большей долей вероятности всё равно будет с рейтингом PG-13. По его словам, Кэссиди — замученная душа. Главное в нём — это не жестокие вещи, которые он вытворяет, а история и мотивация.

Напомним, первая часть фильма вышла 4 октября. Она стала лидером проката. Также уже появилась порноверсия ленты.

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Сергей Сурепин
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