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Опубликовано 11 октября 2018, 00:41

Роман Анджелины Джоли и Киану Ривза опровергли

Коллаж &copy; L!FE &nbsp;Фото: &copy;&nbsp;Richard Shotwell/Invision/AP,&nbsp;Evan Agostini/Invision/AP

Коллаж © L!FE  Фото: © Richard Shotwell/Invision/AP, Evan Agostini/Invision/AP

Американские журналисты сообщили, что информация об отношениях актёров на самом деле оказалась слухами.

По информации Gossip Cop, актёров в настоящий момент не связывают романтические отношения. Такие выводы журналисты сайта, который занимается опровержениями слухов, публикуемых таблоидами, сделали в ходе собственного расследования.

В беседе с анонимным инсайдером из окружения Джоли удалось выяснить, что сейчас актриса не состоит в отношениях с кем-либо. Она сконцентрирована исключительно на благополучии и спокойствии своих детей.

Вместе с этим журналисты опровергли информацию о том, что Джоли и Ривз отдыхали вместе в Греции в июле 2017 года. В качестве доказательств журналисты привели статью авторитетного издания People, в которой сообщается, что Джоли не заинтересована в романтических связях и по-прежнему одинока.

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Сергей Сурепин
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