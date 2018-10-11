Роман Анджелины Джоли и Киану Ривза опровергли

Американские журналисты сообщили, что информация об отношениях актёров на самом деле оказалась слухами.

По информации Gossip Cop, актёров в настоящий момент не связывают романтические отношения. Такие выводы журналисты сайта, который занимается опровержениями слухов, публикуемых таблоидами, сделали в ходе собственного расследования.

В беседе с анонимным инсайдером из окружения Джоли удалось выяснить, что сейчас актриса не состоит в отношениях с кем-либо. Она сконцентрирована исключительно на благополучии и спокойствии своих детей.