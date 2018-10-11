Роман Анджелины Джоли и Киану Ривза опровергли
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Американские журналисты сообщили, что информация об отношениях актёров на самом деле оказалась слухами.
По информации Gossip Cop, актёров в настоящий момент не связывают романтические отношения. Такие выводы журналисты сайта, который занимается опровержениями слухов, публикуемых таблоидами, сделали в ходе собственного расследования.
В беседе с анонимным инсайдером из окружения Джоли удалось выяснить, что сейчас актриса не состоит в отношениях с кем-либо. Она сконцентрирована исключительно на благополучии и спокойствии своих детей.
Вместе с этим журналисты опровергли информацию о том, что Джоли и Ривз отдыхали вместе в Греции в июле 2017 года. В качестве доказательств журналисты привели статью авторитетного издания People, в которой сообщается, что Джоли не заинтересована в романтических связях и по-прежнему одинока.