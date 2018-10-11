Бренд "Китай" оценили почти в 13 триллионов долларов

Оказалось, что бренд этой страны был оценён только дешевле стоимости "Соединённых Штатов Америки".

Национальный бренд "Китай" международные эксперты оценили в 12,8 триллиона долларов. Об этом сказано в докладе консалтинговой компании Brand Finance, на который ссылается sinorusfocus.

Стоимость национального бренда КНР за год возросла на 25 процентов. Он находится на втором месте в глобальном рейтинге, уступая лишь американскому, который оценили в 25,9 триллиона долларов.