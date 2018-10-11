Учёные рассказали, сколько лиц может помнить человек

Исследователи из США планировали узнать средний, а не максимальный показатель, но даже так цифра получилась впечатляющей.

Учёные из Университета Йорка провели исследование с целью выяснить, какое количество лиц удерживает человек в своей внутренней картотеке. Полученная ими цифра впечатляет — в среднем человек хранит в памяти пять тысяч лиц.

Учёные собрали участников, перед которыми была поставлена задача составить список людей, чьи лица они помнят. Сначала они должны были перечислить своих друзей, близких, коллег, бывших одноклассников. На составление отводился час.