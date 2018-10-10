"Пир во время чумы". В ГД РФ оценили удержание "Нафтогазом" $9 млн с "Газпрома"

Там также отметили, что должно быть принято решение, которое будет устраивать все стороны и способствовать выстраиванию долгосрочных отношений.

Председатель Комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный прокомментировал решение "Нафтогаза" удержать с "Газпрома" $9 миллионов в счёт долга.

— Эта ситуация с удержанием денег, которые были получены в уплату транзита, напоминает пир во время чумы. Она сейчас очень характерна для "Нафтогаза" и вообще позиции Украины по этим вопросам, — заявил RT Завальный.

Он также отметил, что должно быть принято решение, которое будет устраивать все стороны и способствовать выстраиванию долгосрочных отношений.

Также депутат считает, что из-за возможного дефолта на Украине "Нафтогаз" не вернёт российской компании удержанные средства, а ухудшать отношения с Москвой сейчас не в интересах Киева, однако украинская сторона именно так и поступает.