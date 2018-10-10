Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 октября 2018, 21:18

"Пир во время чумы". В ГД РФ оценили удержание "Нафтогазом" $9 млн с "Газпрома"

Фото: &copy; РИА Новости / Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Там также отметили, что должно быть принято решение, которое будет устраивать все стороны и способствовать выстраиванию долгосрочных отношений.

Председатель Комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный прокомментировал решение "Нафтогаза" удержать с "Газпрома" $9 миллионов в счёт долга.

— Эта ситуация с удержанием денег, которые были получены в уплату транзита, напоминает пир во время чумы. Она сейчас очень характерна для "Нафтогаза" и вообще позиции Украины по этим вопросам, — заявил RT Завальный.

Он также отметил, что должно быть принято решение, которое будет устраивать все стороны и способствовать выстраиванию долгосрочных отношений.

Также депутат считает, что из-за возможного дефолта на Украине "Нафтогаз" не вернёт российской компании удержанные средства, а ухудшать отношения с Москвой сейчас не в интересах Киева, однако украинская сторона именно так и поступает.

Ранее Лайф сообщал, что "Нафтогаз" удержал $9 млн с "Газпрома" в счёт долга по решению Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию выплатить украинской 4,673 миллиарда долларов по разбирательствам о поставках газа.

BannerImage
Артур Белкин
  • Новости
  • Госдума
  • Газпром
  • Украина
  • Нафтогаз
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar