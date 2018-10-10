Мать Роналду публично поддержала его после обвинений в изнасилованиях

Долореш Авейру на своей странице в "Инстаграме" обратилась к сыну, выразив слова поддержки.

Мать футболиста Криштиану Роналду написала: "Хоть мы с тобой далеко друг от друга, всё будет хорошо". Также она добавила, что "Бог велик".

Своё заявление Авейру сделала после появления информации о том, что в октябре полиция Лас-Вегаса возобновила дело в отношении Роналду об изнасиловании американки. Сообщалось, что пострадавшую зовут Кэтрин Майорга.