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Регион
Опубликовано 10 октября 2018, 18:02

Мать Роналду публично поддержала его после обвинений в изнасилованиях

Фото: &copy; instagram.com/doloresaveiroofficial

Фото: © instagram.com/doloresaveiroofficial

Долореш Авейру на своей странице в "Инстаграме" обратилась к сыну, выразив слова поддержки.

Мать футболиста Криштиану Роналду написала: "Хоть мы с тобой далеко друг от друга, всё будет хорошо". Также она добавила, что "Бог велик".

Своё заявление Авейру сделала после появления информации о том, что в октябре полиция Лас-Вегаса возобновила дело в отношении Роналду об изнасиловании американки. Сообщалось, что пострадавшую зовут Кэтрин Майорга.

Девушка пожаловалась властям ещё в 2009 году, однако сторона футболиста выплатила ей 375 тысяч долларов. Стороны договорились не разглашать подробности, Майорга согласилась отказаться от обвинений. Также появились ещё девушки, которые обвинили Роналду в изнасиловании.

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Сергей Сурепин
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