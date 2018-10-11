Стала известна причина смерти звезды фильма "Остин Пауэрс"

Американский актёр Верн Тройер (прославился в качестве исполнителя роли Мини-мы в фильмах про Остина Пауэрса) умер весной 2018 года. однако причина смерти стала известна только сейчас: актёр умер в результате последствий алкогольной интоксикации.

В последние годы жизни Тройер злоупотреблял алкоголем. Очередной запой для него окончился трагически. Смерть наступила в начале апреля. 49-летнего актёра госпитализировали, он скончался в больнице.

Зрители полюбили Тройера по ролям не только в фильмах об Остине Пауэрсе, но и саге о Гарри Поттере, а также ряду других работ. Актёр Майк Майерс, исполнивший роль Остина Пауэрса и Доктора Зло, заявил, что Верн был абсолютным профессионалом и маяком позитива для тех, кто работал с ним.