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Регион
Опубликовано 11 октября 2018, 15:58

Razer показала новый смартфон для геймеров

Фото &copy; Razer

Фото © Razer

Флагман получил топовый процессор Snapdragon 845 и восемь гигабайт оперативной памяти.

Компания Razer официально представила новый игровой смартфон RazerPhone 2. Об этом сообщает издание GSMArena.

Новинка получила процессор Snapdragon 845 и восемь гигабайт оперативной памяти. Гаджет имеет несколько агрессивный внешний вид с подчёркнуто прямыми углами. Корпус выполнен из стекла и получил металлическую рамку. Также новинка имеет защиту от воды по стандарту IP67, который является самым высоким.

Диагональ дисплея — 5,7 дюйма, разрешение — 2560 на 1440. Смартфон получил двойную камеру на 12 Мп и аккумулятор на 4000 мАч. Стоить будет 799 долларов.

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Сергей Сурепин
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