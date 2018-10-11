Razer показала новый смартфон для геймеров

Новинка получила процессор Snapdragon 845 и восемь гигабайт оперативной памяти. Гаджет имеет несколько агрессивный внешний вид с подчёркнуто прямыми углами. Корпус выполнен из стекла и получил металлическую рамку. Также новинка имеет защиту от воды по стандарту IP67, который является самым высоким.