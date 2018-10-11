Razer показала новый смартфон для геймеров
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Флагман получил топовый процессор Snapdragon 845 и восемь гигабайт оперативной памяти.
Компания Razer официально представила новый игровой смартфон RazerPhone 2. Об этом сообщает издание GSMArena.
Новинка получила процессор Snapdragon 845 и восемь гигабайт оперативной памяти. Гаджет имеет несколько агрессивный внешний вид с подчёркнуто прямыми углами. Корпус выполнен из стекла и получил металлическую рамку. Также новинка имеет защиту от воды по стандарту IP67, который является самым высоким.
Диагональ дисплея — 5,7 дюйма, разрешение — 2560 на 1440. Смартфон получил двойную камеру на 12 Мп и аккумулятор на 4000 мАч. Стоить будет 799 долларов.