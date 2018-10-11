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Опубликовано 11 октября 2018, 15:27

Актёрам на съёмках "Джокера" пришлось справлять нужду в метро

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Roman Kruglov

Фото: © flickr.com/Roman Kruglov

При создании фильма произошёл скандал, в связи с чем Warner Bros. решила приостановить съёмки.

Во время проведения съёмок фильма "Джокер" произошёл скандал с массовкой. Об этом сообщает издание TMZ.

Во время эпизода в Бруклинском метро людей насильно удержали на съёмочной площадке, отказав в перерыве после двух часов работы. Из-за этого людям пришлось справлять нужду на железнодорожные пути.

После этого скандала на место отправился член одного из профсоюзов. Он проконтролировал весь процесс. На данный момент Warner Bros. приняла решение остановить съёмки и понять, кто виноват в произошедшем.

Премьера фильма "Джокер" запланирована на 4 октября 2019 года. Главную роль сыграет Хоакин Феникс.

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Сергей Сурепин
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