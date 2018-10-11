Актёрам на съёмках "Джокера" пришлось справлять нужду в метро

При создании фильма произошёл скандал, в связи с чем Warner Bros. решила приостановить съёмки.

Во время проведения съёмок фильма "Джокер" произошёл скандал с массовкой. Об этом сообщает издание TMZ.

Во время эпизода в Бруклинском метро людей насильно удержали на съёмочной площадке, отказав в перерыве после двух часов работы. Из-за этого людям пришлось справлять нужду на железнодорожные пути.

После этого скандала на место отправился член одного из профсоюзов. Он проконтролировал весь процесс. На данный момент Warner Bros. приняла решение остановить съёмки и понять, кто виноват в произошедшем.