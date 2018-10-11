Минздрав рассчитывает привить от гриппа половину населения России
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В 2018 году ведомство закупило на семь процентов больше вакцины, чтобы увеличить охват.
Министерство здравоохранения РФ рассчитывает в текущем сезоне привить от гриппа около 70 миллионов человек. Об этом на совещании с членами правительства рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.
— Всего мы привьём около 70 миллионов человек, то есть фактически половину страны, — сказала она.
Министр отметила, что на сегодня в регионы поставлено около 70% вакцин.
— В этом году мы закупили на 7% больше вакцин, — сказала она, пояснив, что данная мера позволит расширить охват вакцинацией по сравнению с 2017 годом.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в сезоне 2018–2019 ожидаются в основном грипп В и грипп А — H3N2 и H1N1.