В 2018 году ведомство закупило на семь процентов больше вакцины, чтобы увеличить охват.

Министерство здравоохранения РФ рассчитывает в текущем сезоне привить от гриппа около 70 миллионов человек. Об этом на совещании с членами правительства рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.

— Всего мы привьём около 70 миллионов человек, то есть фактически половину страны, — сказала она.

Министр отметила, что на сегодня в регионы поставлено около 70% вакцин.

— В этом году мы закупили на 7% больше вакцин, — сказала она, пояснив, что данная мера позволит расширить охват вакцинацией по сравнению с 2017 годом.