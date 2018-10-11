В Танзании похищен самый молодой африканский миллиардер

Злоумышленники посадили мужчину в машину и скрылись, несколько раз выстрелив в воздух.

Владелец многомиллиардной компании Mohammed Enterprises Tanzania Ltd Мохаммед Девджи похищен в Танзании, сообщает Forbes со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, двое вооружённых мужчин ждали 43-летнего Девджи на парковке около фитнес-клуба в городе Дар-эс-Салам. Глава полиции населённого пункта сообщил, что за рулём был сам Девджи, охраны с ним не было. Злоумышленники посадили миллиардера в машину и скрылись, несколько раз выстрелив в воздух, сообщили очевидцы.

По подозрению в похищении были арестованы трое мужчин, их допрашивают. По предварительной информации, двое из них — иностранцы. Мотивы похищения пока неизвестны. О местонахождении самого Девджи также не сообщается.

В полиции также заявили, что для поимки злоумышленников были мобилизованы сотрудники служб безопасности по всей стране, включая погранслужбы.

Согласно предварительному отчёту, похитители — граждане иностранного государства, сообщил в своём "твиттере" министр экологии и друг похищенного Дженьюари Макамба.

Танзанийский конгломерат Mohammed Enterprises Tanzania Ltd, представленный в одиннадцати африканских странах, объединяет несколько предприятий в таких сферах, как сельское хозяйство, транспорт, энергетика, текстиль и строительство.