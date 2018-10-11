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Регион
Опубликовано 11 октября 2018, 19:24

Канье Уэст встретился с Дональдом Трампом и обсудил тюремную реформу

Фото: &copy; Twitter / DailyMail

Фото: © Twitter / DailyMail

Музыкант также поговорил с главой Белого дома на тему восстановления промышленности в США.

Рэпер и музыкальный продюсер Канье Уэст встретился 11 октября с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Уэст — сторонник американского президента.

На ланч с президентом Канье Уэст пришёл в красной кепке с лозунгом Трампа "Сделаем Америку снова великой!". Рэпер рассказал, что эта кепка придаёт ему сил. Также Уэст заявил, что лозунг привлёк его ещё во время проведения предвыборной кампании. По словам Канье, в этой кепке есть что-то такое, что он, когда надевает её, чувствует себя суперменом.

Участие во встрече также приняли дочь президента США Иванка Трамп и его зять и старший советник Джаред Кушнер. Музыкант обсудил с главой Белого дома ход восстановления промышленности в США, тюремную реформу и меры по предотвращению бандитизма и насильственных преступлений.

В определённый момент Канье встал из-за стола и направился к Трампу со словами: "Я люблю этого парня, дайте я его обниму". Президент в ответ пожал рэперу руку.

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Сергей Сурепин
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