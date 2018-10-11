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Опубликовано 11 октября 2018, 19:34

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Фото: &copy; Flickr / Giorgio Comai

Фото: © Flickr / Giorgio Comai

Информацию об этом озвучили сотрудники компании HeadHunter, которые провели соответствующее исследование.

Самыми высокооплачиваемыми специалистами в России оказались работники таких сфер, как IT, электроника, недвижимость и финансы. Об этом говорится в исследовании фирмы HeadHunter.

Авторы исследования на основании анализа дохода представителей профессий по уровням "ведущий специалист" и "специалист" пришли к выводу, что лидеры по уровню оплаты труда — программисты.

Совокупный ежемесячный доход программистов в Москве — 131 тысяча рублей. В регионах на этих должностях получают порядка 85 тысяч рублей.

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Сергей Сурепин
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