Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Информацию об этом озвучили сотрудники компании HeadHunter, которые провели соответствующее исследование.

Самыми высокооплачиваемыми специалистами в России оказались работники таких сфер, как IT, электроника, недвижимость и финансы. Об этом говорится в исследовании фирмы HeadHunter.

Авторы исследования на основании анализа дохода представителей профессий по уровням "ведущий специалист" и "специалист" пришли к выводу, что лидеры по уровню оплаты труда — программисты.