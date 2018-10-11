Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
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Информацию об этом озвучили сотрудники компании HeadHunter, которые провели соответствующее исследование.
Самыми высокооплачиваемыми специалистами в России оказались работники таких сфер, как IT, электроника, недвижимость и финансы. Об этом говорится в исследовании фирмы HeadHunter.
Авторы исследования на основании анализа дохода представителей профессий по уровням "ведущий специалист" и "специалист" пришли к выводу, что лидеры по уровню оплаты труда — программисты.
Совокупный ежемесячный доход программистов в Москве — 131 тысяча рублей. В регионах на этих должностях получают порядка 85 тысяч рублей.