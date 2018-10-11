"Реал" подал в суд на португальскую газету из-за Роналду

Не так давно португальский футболист обвинил команду и, в частности, президента клуба в своих неудачах.

Мадридский "Реал" подал в суд на португальскую газету Correio da Manh. Причина иска — публикация о том, что футбольный клуб якобы предлагал Криштиану Роналду заплатить Кэтрин Майорге, которая обвиняет португальского игрока в изнасиловании, за молчание.

Издание сообщило, что в 2009 году "Реал" предложил Роналду заплатить Кэтрин Майорге деньги за молчание, хотя сам португальский футболист не считал себя виновным. Команда выступила с официальным заявлением, в котором полностью отрицает правдивость этой информации, которая может навредить имиджу клуба. "Реал" тут же подал иск в суд против Correio da Manh.