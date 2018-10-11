Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 октября 2018, 20:01

"Реал" подал в суд на португальскую газету из-за Роналду

Фото: &copy; Twitter / pyewaw

Фото: © Twitter / pyewaw

Не так давно португальский футболист обвинил команду и, в частности, президента клуба в своих неудачах.

Мадридский "Реал" подал в суд на португальскую газету Correio da Manh. Причина иска — публикация о том, что футбольный клуб якобы предлагал Криштиану Роналду заплатить Кэтрин Майорге, которая обвиняет португальского игрока в изнасиловании, за молчание.

Издание сообщило, что в 2009 году "Реал" предложил Роналду заплатить Кэтрин Майорге деньги за молчание, хотя сам португальский футболист не считал себя виновным. Команда выступила с официальным заявлением, в котором полностью отрицает правдивость этой информации, которая может навредить имиджу клуба. "Реал" тут же подал иск в суд против Correio da Manh.

Напомним, ранее жительница США Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в 2009 году в гостиничном номере, и подала на футболиста в суд.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Криштиану Роналду
  • реал
  • В мире
  • реалмадрид
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar