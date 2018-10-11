Прокуратура проверяет на экстремизм песни российских рэперов Гнойного и Замая

По информации ведомства, к проверке были привлечены лингвисты и Центр по противодействию экстремизму.

Московская прокуратура начала проверку на экстремизм песни рэперов Гнойного (Вячеслав Карелин) и Замая (Андрей Замай). Об этом сообщила правозащита "Открытой России" со ссылкой на адвоката Павла Ясмана, представляющего интересы музыкантов.

Сотрудники прокуратуры заявили, что к проверке привлечены лингвисты и Центр по противодействию экстремизму. Адвокат сказал, что, если тексты песен будут изучаться с учётом контекста творчества исполнителей, проверка ничего не должна выявить.