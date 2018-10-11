Прокуратура проверяет на экстремизм песни российских рэперов Гнойного и Замая
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По информации ведомства, к проверке были привлечены лингвисты и Центр по противодействию экстремизму.
Московская прокуратура начала проверку на экстремизм песни рэперов Гнойного (Вячеслав Карелин) и Замая (Андрей Замай). Об этом сообщила правозащита "Открытой России" со ссылкой на адвоката Павла Ясмана, представляющего интересы музыкантов.
Сотрудники прокуратуры заявили, что к проверке привлечены лингвисты и Центр по противодействию экстремизму. Адвокат сказал, что, если тексты песен будут изучаться с учётом контекста творчества исполнителей, проверка ничего не должна выявить.
Замай заявил, что творчество рэперов — "исследование языковой реальности во всех её проявлениях" и что исполнителям "чужды любые предрассудки, связанные с национальностями". Напомним, в августе 2018 года администрация одного из районов Санкт-Петербурга направила Замаю обращение, в котором было сказано, что рэперы придерживаются "явных антисемитских и пронеонацистских позиций". В документе приводились строчки из семи песен рэперов и цитата из баттла Гнойного и Оксимирона.