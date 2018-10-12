Харви Вайнштейну смягчили обвинения в сексуальных домогательствах

Прокурор Манхэттена снял один из шести пунктов обвинения в отношении голливудского кинопродюсера.

Речь идёт об отклонении обвинений со стороны актрисы Люси Эванс. Об этом сообщает издание The New York Times.

Эванс утверждала, что в 2004 году Вайнштейн заставил её заниматься оральным сексом во время встречи по поводу роли в одном из фильмов. Что же касается остальных обвинений, которые были предъявлены в мае 2018 года, они остаются в силе.