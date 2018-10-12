Харви Вайнштейну смягчили обвинения в сексуальных домогательствах
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Прокурор Манхэттена снял один из шести пунктов обвинения в отношении голливудского кинопродюсера.
Речь идёт об отклонении обвинений со стороны актрисы Люси Эванс. Об этом сообщает издание The New York Times.
Эванс утверждала, что в 2004 году Вайнштейн заставил её заниматься оральным сексом во время встречи по поводу роли в одном из фильмов. Что же касается остальных обвинений, которые были предъявлены в мае 2018 года, они остаются в силе.
Продюсера обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении трёх женщин: первый инцидент произошёл в 2006 году, второй — в 2013 году, о третьем газета не уточняет. Напомним, в прошлом году в США произошла серия скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. В октябре несколько актрис заявили, что Вайнштейн на протяжении нескольких лет заставлял их вступать с ним в половую связь.