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Опубликовано 11 октября 2018, 21:30

Харви Вайнштейну смягчили обвинения в сексуальных домогательствах

Фото: &copy; Twitter / THR

Фото: © Twitter / THR

Прокурор Манхэттена снял один из шести пунктов обвинения в отношении голливудского кинопродюсера.

Речь идёт об отклонении обвинений со стороны актрисы Люси Эванс. Об этом сообщает издание The New York Times.

Эванс утверждала, что в 2004 году Вайнштейн заставил её заниматься оральным сексом во время встречи по поводу роли в одном из фильмов. Что же касается остальных обвинений, которые были предъявлены в мае 2018 года, они остаются в силе.

Продюсера обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении трёх женщин: первый инцидент произошёл в 2006 году, второй — в 2013 году, о третьем газета не уточняет. Напомним, в прошлом году в США произошла серия скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. В октябре несколько актрис заявили, что Вайнштейн на протяжении нескольких лет заставлял их вступать с ним в половую связь.

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Сергей Сурепин
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