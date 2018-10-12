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Регион
Опубликовано 12 октября 2018, 00:33

У Канье Уэста самый простой пароль на iPhone X

Фото: &copy; Twitter / Variety

Фото: © Twitter / Variety

Один из самых медийных артистов нашего времени не особо переживает о приватности.

11 октября рэпер Канье Уэст встретился с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Во время трансляции журналистам удалось снять, как артист вводит пароль на своём iPhone.

Оказалось, что у рэпера самый простой пароль на телефоне. Во время речи Канье предложил Трампу отказаться от президентского самолёта Air Force One, заменив его на некий iPlane 1. По задумке музыканта, борт должна построить компания Apple.

Канье решил показать Трампу концепт. Рэпер достал iPhone X и разблокировал его. Это попало на многочисленные камеры. Выяснилось, что у Канье установлен очень простой код-пароль из шести нулей — 000000.

Напомним, компания Apple не рекомендует использовать на устройствах с iOS простые код-пароли — например, 000000 или 123456. Если выбрать подобный вариант, на экране появится уведомление о том, что стоит придумать что-то посложнее.

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Сергей Сурепин
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