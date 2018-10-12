У Канье Уэста самый простой пароль на iPhone X

Один из самых медийных артистов нашего времени не особо переживает о приватности.

11 октября рэпер Канье Уэст встретился с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Во время трансляции журналистам удалось снять, как артист вводит пароль на своём iPhone.

Kanye West thinks Trump should ditch AirForceOne for this plane to be manufactured by Apple #tictocnews pic.twitter.com/7dBcOVhHlr — TicToc by Bloomberg (@tictoc) October 11, 2018

Оказалось, что у рэпера самый простой пароль на телефоне. Во время речи Канье предложил Трампу отказаться от президентского самолёта Air Force One, заменив его на некий iPlane 1. По задумке музыканта, борт должна построить компания Apple.

Канье решил показать Трампу концепт. Рэпер достал iPhone X и разблокировал его. Это попало на многочисленные камеры. Выяснилось, что у Канье установлен очень простой код-пароль из шести нулей — 000000.