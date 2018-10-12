43-летняя Шарлиз Терон обнажила грудь во время фотосессии
Американская актриса и фотомодель южноафриканского происхождения стала героиней журнала Elle.
Фото: © Twitter / NovyChannel
На обложке нового номера кинозвезда предстала в стильном и дерзком образе. 43-летняя Терон позировала в белой блузе, приоткрывающей её бюст, джинсах и жакете.
October 11, 2018
Свой наряд Шарлиз дополнила драгоценным колье. Также она выбрала очки и укладку с эффектом мокрых волос.
Актриса дала интервью журналу Elle. В нём она высказалась о двойных стандартах в Голливуде. По словам Терон, женщинам приходится работать намного больше, чтобы избежать провала. Актриса добавила, что на женщин чаще скидывают вину за провалы, чем на мужчин.