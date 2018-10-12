Пилоты назвали истинную причину запрета телефонов на борту

По мнению одного из пилотов, это правило в скором времени может быть отменено авиакомпаниями.

Пилот American Airlines Патрик Смит предположил, что авиационные компании запрещают использовать телефон во время полёта вовсе не из-за технических помех. Об этом сообщило издание News.com.au.

По словам Смита, запрет на использование телефонов, скорее, связан не с техническими вопросами, а с социальными. Пилот задаётся вопросом: "Вы бы согласились лететь в самолёте и слушать, как 200 пассажиров переписываются или болтают одновременно весь полёт?"