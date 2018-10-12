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Регион
Опубликовано 11 октября 2018, 22:33

Пилоты назвали истинную причину запрета телефонов на борту

Фото: &copy; Twitter / VentureBeat

Фото: © Twitter / VentureBeat

По мнению одного из пилотов, это правило в скором времени может быть отменено авиакомпаниями.

Пилот American Airlines Патрик Смит предположил, что авиационные компании запрещают использовать телефон во время полёта вовсе не из-за технических помех. Об этом сообщило издание News.com.au.

По словам Смита, запрет на использование телефонов, скорее, связан не с техническими вопросами, а с социальными. Пилот задаётся вопросом: "Вы бы согласились лететь в самолёте и слушать, как 200 пассажиров переписываются или болтают одновременно весь полёт?"

Пилот EasyJet Крис Фостер рассказал, что современные технологии позволяют использовать телефон в полёте. По его словам, системы управления самолётом настолько совершенны в наши дни, что телефон с трудом может вызвать какие-то помехи. Также Фостер отметил, что правило на запрет использования сотовых ввели достаточно давно, поэтому его в скором времени могут отменить.

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Сергей Сурепин
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