Победитель аукциона не откажется от покупки изрезанной картины Бэнкси

Покупательница считает, что теперь у неё есть произведение, значимое для истории изобразительного искусства.

Неназванная покупательница аукциона Sotheby's не откажется от сделки по приобретению картины "Девочка с шаром" уличного художника Бэнкси. Даже несмотря на то, что картина была повреждена.

Когда на прошлой неделе раздался удар молотка и работа была изрезана, я сначала испытала шок, но постепенно я начала осознавать, что в конце концов дело завершится тем, что у меня окажется произведение, значимое для истории изобразительного искусства покупательница

За картину покупательница должна заплатить около 1,36 миллиона долларов. Эксперты отмечают, что после "самоуничтожения" работа Бэнкси подорожает в два раза.