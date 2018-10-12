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Опубликовано 12 октября 2018, 00:08

Победитель аукциона не откажется от покупки изрезанной картины Бэнкси

Фото: &copy; Twitter / DanFleyshman

Фото: © Twitter / DanFleyshman

Покупательница считает, что теперь у неё есть произведение, значимое для истории изобразительного искусства.

Неназванная покупательница аукциона Sotheby's не откажется от сделки по приобретению картины "Девочка с шаром" уличного художника Бэнкси. Даже несмотря на то, что картина была повреждена.

Когда на прошлой неделе раздался удар молотка и работа была изрезана, я сначала испытала шок, но постепенно я начала осознавать, что в конце концов дело завершится тем, что у меня окажется произведение, значимое для истории изобразительного искусства

покупательница

За картину покупательница должна заплатить около 1,36 миллиона долларов. Эксперты отмечают, что после "самоуничтожения" работа Бэнкси подорожает в два раза.

Напомним, картина, сразу же после того как завершился аукцион, частично была разрезана шредером, встроенным в раму. Позже художник Бэнкси рассказал, как он готовился к этому акту несколько лет.

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Сергей Сурепин
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