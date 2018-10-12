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Опубликовано 11 октября 2018, 22:32

Facebook массово удаляет российские аккаунты

Фото: &copy; РИА Новости /&nbsp;Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Представители социальной сети заявили о том, что стартап занимается продажей личной информации.

Социальная сеть "Фейсбук" удалила практически 70 аккаунтов, профилей и приложений российской фирмы Social Data Hub. Руководство социальной сети заподозрило компанию в том, что она занималась несанкционированным сбором личных данных пользователей.

В "Фейсбуке" сообщили, что соцсеть отключила более 66 аккаунтов, профилей, страниц и приложений Social Data Hub. Администрация соцсети также заявила, что ожидает, что сможет найти и отключить ещё больше учётных записей.

В "Фейсбуке" назвали Social Data Hub компанией, "связанной с Россией" и занимающейся "работой с социальными медиа". Удаление страниц объясняется "обеспечением мер безопасности на платформе", так как компания якобы занималась продажей персональных данных пользователей.

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Сергей Сурепин
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