Назван город России с самым дешёвым съёмным жильём

Самые низкие цены на съёмные однушки в третьем квартале отмечались в Магнитогорске.

Съёмные квартиры в третьем квартале 2018 года подорожали в большинстве городов России с населением от 300 тысяч человек. Максимальные ставки — в Москве, минимальные — в Магнитогорске.

Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в 69 крупных городах составила 11,6 тысячи рублей в месяц. Максимальные ставки зафиксированы в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге — 32,9 тысячи, 21,9 и 21,8 тысячи рублей в месяц соответственно.