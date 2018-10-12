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Опубликовано 11 октября 2018, 22:32

Назван город России с самым дешёвым съёмным жильём

Фото: &copy; Twitter / alenakornilova5

Фото: © Twitter / alenakornilova5

Самые низкие цены на съёмные однушки в третьем квартале отмечались в Магнитогорске.

Съёмные квартиры в третьем квартале 2018 года подорожали в большинстве городов России с населением от 300 тысяч человек. Максимальные ставки — в Москве, минимальные — в Магнитогорске.

Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в 69 крупных городах составила 11,6 тысячи рублей в месяц. Максимальные ставки зафиксированы в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге — 32,9 тысячи, 21,9 и 21,8 тысячи рублей в месяц соответственно.

Самые низкие цены на съёмные однокомнатные квартиры — в Магнитогорске. Здесь снять жильё можно за 6,6 тысячи рублей в месяц. На втором и третьем местах оказались Чебоксары и Курск со средними ставками аренды в 6,954 и 7 тысяч рублей в месяц.

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Сергей Сурепин
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