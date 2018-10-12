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Опубликовано 11 октября 2018, 23:53

Сестра Ким Кардашьян вернула в моду "спорную обувь из 90-х"

Фото: &copy; Twitter / VogueRunway

Фото: © Twitter / VogueRunway

Речь идёт о коричневых сапогах с крокодиловым принтом и квадратным мысом, которые стали трендом в 1990-х годах.

Американскую топ-модель Кендалл Дженнер сфотографировали после вечеринки по случаю дня рождения её коллеги Беллы Хадид. Она была в "самой спорной обуви 1990-х".

На модели была ярко-оранжевая облегающая водолазка Christian Dada, кожаные расклёшенные брюки со шнуровкой и маленькая наплечная сумка на коротком ремне. Больше всего внимание модных редакторов привлекла обувь Дженнер. На её ногах были коричневые сапоги с крокодиловым принтом и квадратным мысом. Они стали трендом в 1990-х годах благодаря американскому дизайнеру Тому Форду.

Напомним, на показах одежды сезона весна-2019 эту модель также представили модные дома Versace и Balenciaga.

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Сергей Сурепин
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