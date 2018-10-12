Сестра Ким Кардашьян вернула в моду "спорную обувь из 90-х"

Речь идёт о коричневых сапогах с крокодиловым принтом и квадратным мысом, которые стали трендом в 1990-х годах.

Американскую топ-модель Кендалл Дженнер сфотографировали после вечеринки по случаю дня рождения её коллеги Беллы Хадид. Она была в "самой спорной обуви 1990-х".

Kendall Jenner chegando ao The Greenwich Hotel em Nova Iorque, ontem, 09/10: https://t.co/Hs8nrBJPYx pic.twitter.com/4fbtZmr3Nw — Kendall Brasil (@KBRMedias) October 10, 2018

На модели была ярко-оранжевая облегающая водолазка Christian Dada, кожаные расклёшенные брюки со шнуровкой и маленькая наплечная сумка на коротком ремне. Больше всего внимание модных редакторов привлекла обувь Дженнер. На её ногах были коричневые сапоги с крокодиловым принтом и квадратным мысом. Они стали трендом в 1990-х годах благодаря американскому дизайнеру Тому Форду.