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Регион
Опубликовано 11 октября 2018, 23:37

США требуют отобрать у Пекина зимнюю Олимпиаду из-за нарушений прав человека

Фото: &copy; Twitter / SportCanada_EN

Фото: © Twitter / SportCanada_EN

По мнению американской стороны, правительство азиатской страны в настоящее время удерживает более миллиона мусульман в лагерях политического перевоспитания.

Комиссия Конгресса США призвала Международный олимпийский комитет отстранить Пекин от проведения зимней Олимпиады 2022 года. Причина — нарушения прав человека.

Ведомство опубликовало доклад. В нём комиссия акцентировала внимание на прогрессирующем ухудшении проблемы с соблюдением прав человека в Китае. В документе указано, что правительство азиатской страны сейчас удерживает более миллиона мусульман в лагерях политического перевоспитания. Речь идёт об этническом религиозном меньшинстве — тюркском народе уйгуров.

Американская комиссия назвала данные репрессии преступлением против человечества. Напомним, соревнования планируется провести в Пекине с 4 по 20 февраля в 2022 году.

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Сергей Сурепин
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