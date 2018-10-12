США требуют отобрать у Пекина зимнюю Олимпиаду из-за нарушений прав человека

По мнению американской стороны, правительство азиатской страны в настоящее время удерживает более миллиона мусульман в лагерях политического перевоспитания.

Комиссия Конгресса США призвала Международный олимпийский комитет отстранить Пекин от проведения зимней Олимпиады 2022 года. Причина — нарушения прав человека.

Ведомство опубликовало доклад. В нём комиссия акцентировала внимание на прогрессирующем ухудшении проблемы с соблюдением прав человека в Китае. В документе указано, что правительство азиатской страны сейчас удерживает более миллиона мусульман в лагерях политического перевоспитания. Речь идёт об этническом религиозном меньшинстве — тюркском народе уйгуров.