Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 октября 2018, 11:45

Fortnite стала доступна для всех Android-смартфонов

Фото &copy; Twitter/@FortniteGame

Фото © Twitter/@FortniteGame

Разработчики выкатили публичную бета-версию популярной игры для всех мобильных устройств на Android.

Разработчики Fortnite выкатили публичную бета-версию игры для Android-смартфонов. Об этом компания сообщила в "Твиттере".

В магазине приложений Google Play её нет. Бета-версию можно установить, зайдя на официальный сайт разработчика. По словам генерального директора Epic Games Тима Суини, так компания хочет быть ближе к пользователям и не зависеть от сторонних площадок.

Ранее Fortnite была доступна только участникам закрытого бета-тестирования и владельцам Samsung. Игра получила популярность среди владельцев приставок PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One.

BannerImage
Денис Марков
  • Новости
  • android
  • Игры
  • fortnite
  • fortnitebattleroyale
  • Гаджеты
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar