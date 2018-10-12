Fortnite стала доступна для всех Android-смартфонов
Фото © Twitter/@FortniteGame
Разработчики выкатили публичную бета-версию популярной игры для всех мобильных устройств на Android.
Разработчики Fortnite выкатили публичную бета-версию игры для Android-смартфонов. Об этом компания сообщила в "Твиттере".
No invite needed - download the Fortnite Beta now on any compatible Android device— Fortnite (@FortniteGame) 11 октября 2018 г.
Time to squad up: https://t.co/lH95t8qkwd pic.twitter.com/9UZNG7oFXd
В магазине приложений Google Play её нет. Бета-версию можно установить, зайдя на официальный сайт разработчика. По словам генерального директора Epic Games Тима Суини, так компания хочет быть ближе к пользователям и не зависеть от сторонних площадок.
Ранее Fortnite была доступна только участникам закрытого бета-тестирования и владельцам Samsung. Игра получила популярность среди владельцев приставок PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One.