Fortnite стала доступна для всех Android-смартфонов

Разработчики Fortnite выкатили публичную бета-версию игры для Android-смартфонов. Об этом компания сообщила в "Твиттере".

В магазине приложений Google Play её нет. Бета-версию можно установить, зайдя на официальный сайт разработчика. По словам генерального директора Epic Games Тима Суини, так компания хочет быть ближе к пользователям и не зависеть от сторонних площадок.