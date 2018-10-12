Названа дата выхода Assassin's Creed Rebellion на iOS и Android
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Ubisoft недавно выпустила новую часть популярной франшизы для ПК и консолей. Теперь она готовит игру для смартфонов и планшетов.
Assassin's Creed Rebellion станет доступна на iOS и Android 21 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Ubisoft.
В игре действия разворачиваются в Испании XV века. Поклонники франшизы встретят ранее знакомых персонажей, таких как Эцио и Клаудия Аудиторе, Агилар, Шао Цзюнь и Николо Макиавелли.
Ubisoft рассказывала о планах выпустит Rebellion ещё в июле 2017 года. 5 октября стала доступна Assassin's Creed Odyssey на платформах PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и Windows.