Названа дата выхода Assassin's Creed Rebellion на iOS и Android

Ubisoft недавно выпустила новую часть популярной франшизы для ПК и консолей. Теперь она готовит игру для смартфонов и планшетов.

Assassin's Creed Rebellion станет доступна на iOS и Android 21 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Ubisoft.

В игре действия разворачиваются в Испании XV века. Поклонники франшизы встретят ранее знакомых персонажей, таких как Эцио и Клаудия Аудиторе, Агилар, Шао Цзюнь и Николо Макиавелли.