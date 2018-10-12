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Регион
Опубликовано 12 октября 2018, 09:19

"Национальная гордость". Путин поздравил ансамбль имени Александрова с 90-летием

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Вяткин

Фото: ©РИА Новости/Владимир Вяткин

Глава государства пожелал коллективу воплощения в жизнь намеченных планов и неиссякаемого вдохновения.

Российский президент Владимир Путин поздравил Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. Александрова с 90-летним юбилеем со дня создания. Глава государства отметил, что коллектив — национальная гордость страны. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

— Старейший военный творческий коллектив страны по праву является нашей национальной гордостью и славой, подлинным достоянием России, — говорится в сообщении.

Лидер страны добавил, что в России всегда будут помнить "александровцев", которые мужественно прошли Великую Отечественную войну и трагически погибли в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года.

Нынешнее поколение бережно хранит наследие предшественников, ведёт активную концертную деятельность и триумфально покоряет концертные площадки России и всего мира.

— Желаю вам воплощения в жизнь намеченных планов, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего, — подытожил глава государства.

Днём рождения коллектива считается 12 октября 1928 года, когда состоялось первое концертное выступление в Центральном доме Красной армии.

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Янковская Ольга
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