Монстры из Pokemon Go станут реалистичнее на Android-смартфонах

Разработчики добавили поддержку пакета инструментов для разработки графики дополненной реальности. Это сделает персонажей естественнее.

Pokemon Go получила поддержку набора инструментов для разработки приложений дополненной ARCore. Об этом сообщается в блоге компании.

Это внесёт те же улучшения, что и поддержка ARKit от Apple в прошлом году. Алгоритмы будут лучше анализировать кадр, монстры станут реалистичнее. ARKit поддерживается только на iOS, ARCore — альтернатива на Android.

Отметим, что обновление получат не все смартфоны. Графика в Pokemon Go будет улучшена только на Android-смартфонах с поддержкой ARCore. Список гаджетов с поддержкой системы доступен на сайте Google.