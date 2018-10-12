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Опубликовано 12 октября 2018, 12:27

Монстры из Pokemon Go станут реалистичнее на Android-смартфонах

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Разработчики добавили поддержку пакета инструментов для разработки графики дополненной реальности. Это сделает персонажей естественнее.

Pokemon Go получила поддержку набора инструментов для разработки приложений дополненной ARCore. Об этом сообщается в блоге компании.

Это внесёт те же улучшения, что и поддержка ARKit от Apple в прошлом году. Алгоритмы будут лучше анализировать кадр, монстры станут реалистичнее. ARKit поддерживается только на iOS, ARCore — альтернатива на Android.

Отметим, что обновление получат не все смартфоны. Графика в Pokemon Go будет улучшена только на Android-смартфонах с поддержкой ARCore. Список гаджетов с поддержкой системы доступен на сайте Google.

Ранее на Android стала доступна бета-версия популярной игры Fortnite. Разработчики не стали добавлять её в Google Play, но её можно установить с сайта компании.

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Денис Марков
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