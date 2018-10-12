Райан Рейнольдс поздравил Хью Джекмана с 50-летием кадром из "Дэдпула"
Фото © Facebook/Ryan Reynolds
Звезда популярного фильма "Логан" про Росомаху встретил свой день рождения во сне.
12 октября Хью Джекману исполнилось 50 лет. В качестве поздравления с юбилеем актёр Райан Рейнольдс опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" кадр из второго "Дэдпула".
На фото находится игрушка, которая изображает смерть главного героя в финале "Логана". Под фото актёр написал: "50 лет — это ведь дерево, да?".
Напомним, Джекман и Рейнольдс уже много лет подшучивают друг над другом в социальных сетях. Ранее в Сети появилось видео, где Дэдпул мешает звезде "Величайшего шоумена" записывать поздравление с днём рождения, а Джекман впоследствии записал ролик, где очень неохотно поздравлял авторов "Дэдпула-2" с выходом картины.