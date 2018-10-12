Райан Рейнольдс поздравил Хью Джекмана с 50-летием кадром из "Дэдпула"

Звезда популярного фильма "Логан" про Росомаху встретил свой день рождения во сне.

12 октября Хью Джекману исполнилось 50 лет. В качестве поздравления с юбилеем актёр Райан Рейнольдс опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" кадр из второго "Дэдпула".

На фото находится игрушка, которая изображает смерть главного героя в финале "Логана". Под фото актёр написал: "50 лет — это ведь дерево, да?".