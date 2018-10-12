Названа дата выхода третьего сезона сериала "Настоящий детектив"
Фото: © facebook.com/True Detective
В новом сезоне главную роль детектива исполнит обладатель "Оскара" Махершала Али.
Премьера третьего сезона сериала "Настоящий детектив" состоится 13 января 2019 года. Шоу выйдет на НВО.
В новом сезоне главную роль детектива исполнит Махершала Али, обладатель премии "Оскар" в номинации "Лучший актёр второго плана" (за фильм "Лунный свет"). Он играет Уэйна Хейса, детектива из Арканзаса.
Starring Mahershala Ali, #TrueDetective returns January 13, 2019. pic.twitter.com/zAAcJAKvce— True Detective (@TrueDetective) 11 октября 2018 г.
Действие шоу, во втором сезоне происходившее в Лос-Анджелесе, будет перенесено обратно в сельские пейзажи — в Озарк. Помимо Али в третьем сезоне "Настоящего детектива" снялись Мэми Гаммер, Стивен Дорфф, Кармен Эджого и другие.