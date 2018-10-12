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Опубликовано 12 октября 2018, 14:01

Названа дата выхода третьего сезона сериала "Настоящий детектив"

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/True Detective

Фото: © facebook.com/True Detective

В новом сезоне главную роль детектива исполнит обладатель "Оскара" Махершала Али.

Премьера третьего сезона сериала "Настоящий детектив" состоится 13 января 2019 года. Шоу выйдет на НВО.

В новом сезоне главную роль детектива исполнит Махершала Али, обладатель премии "Оскар" в номинации "Лучший актёр второго плана" (за фильм "Лунный свет"). Он играет Уэйна Хейса, детектива из Арканзаса.

Действие шоу, во втором сезоне происходившее в Лос-Анджелесе, будет перенесено обратно в сельские пейзажи — в Озарк. Помимо Али в третьем сезоне "Настоящего детектива" снялись Мэми Гаммер, Стивен Дорфф, Кармен Эджого и другие.

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Сергей Сурепин
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