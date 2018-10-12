Фанатов ретро-игр ждёт перевыпуск Command & Conquer

К 25-летию серии разработчики могут выпустить для персонального компьютера обновлённую версию игры.

Владельцы ПК и фанаты вселенной Command & Conquer получили радостное известие. Компания Electronic Arts подумывает о том, чтобы к 25-летию серии выпустить на PC ремастеринговые версии классических игр.

Разработчики сообщили, что после выхода игры Command & Conquer: Rivals на мобильных платформах EA услышала сообщество фанатов серии, которое заявило о желании увидеть возврат франшизы на PC. Он добавил, что компания продолжит собирать мнения поклонников о будущем Command & Conquer.