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Опубликовано 12 октября 2018, 14:21

Фанатов ретро-игр ждёт перевыпуск Command & Conquer

Фото: &copy;&nbsp;Command &amp; Conquer

Фото: © Command & Conquer

К 25-летию серии разработчики могут выпустить для персонального компьютера обновлённую версию игры.

Владельцы ПК и фанаты вселенной Command & Conquer получили радостное известие. Компания Electronic Arts подумывает о том, чтобы к 25-летию серии выпустить на PC ремастеринговые версии классических игр.

Разработчики сообщили, что после выхода игры Command & Conquer: Rivals на мобильных платформах EA услышала сообщество фанатов серии, которое заявило о желании увидеть возврат франшизы на PC. Он добавил, что компания продолжит собирать мнения поклонников о будущем Command & Conquer.

Ранее геймеры заявляли, что они хотели бы увидеть не эту игру, а так и не вышедшую на PC Command & Conquer: Generals 2﻿.

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Сергей Сурепин
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