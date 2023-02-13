Поджоги, разбои, террор: Самые громкие дела футболистов-преступников Оглавление Костёр амбиций Бешеные псы Мяч и тротил Опозоренный гений Недавно футболист-дебошир Александр Кокорин заявил, что не жалеет о тюремном опыте. Лайф вспоминает самые драматичные истории футболистов, разрушивших свои судьбы собственными руками. 4142 4142 Коллаж © L!FE. Фото © РИА "Новости" / М. Боташев / Михаил Киреев, © AP Photo / Myriam Vogel, © Pixabay

Костёр амбиций

Брено Боржес мог бы стать настоящей звездой. В 17 лет он уже стал чемпионом Бразилии. В 2008 году полный надежд юный защитник приехал в мюнхенскую "Баварию". За него отстегнули восемь миллионов евро, и боссы баварского клуба очень рассчитывали на юное дарование. Однако поначалу Боржес приносил одни разочарования и проблемы. Травмы, нестабильная игра. В какой-то момент казалось, что чёрная полоса позади. Он был далеко не плохим игроком и ещё мог справиться со своими проблемами, но в сентябре 2011 года Брено напился до положения риз и поджёг арендованный им дом. В громадном пожаре чудом никто не погиб, а сам футболист выпрыгнул со второго этажа. Окончательно он добил сам себя неловкой попыткой мошенничества: Боржес попытался получить компенсацию у страховой компании за сгоревший дом. Бразилец получил три года и девять месяцев заключения. Однако эта безумная история, по крайней мере, научила его серьёзнее относиться к себе и своей жизни. Пить он больше не мог, и, по его словам, многому научился в тюрьме. Там он не оставил надежд вернуться в футбол, смотрел все матчи "Баварии", а в 2014 году, выйдя из тюрьмы, подписал новый контракт. Но за "Баварию" он уже никогда не играл, никаких надежд на успех в одной из лучших лиг Европы у него не осталось.

Бешеные псы

Драки, пьяное вождение и пристрастие к наркотикам — не самые тяжкие деяния, которые могут совершить спортсмены. Англичанин с хорватскими корнями Эшли Сестанович, видимо, вообразил себя участником криминального фильма. Он не был звездой, но играл в крепких клубах — "Манчестер Сити", "Шеффилд Юнайтед". Казалось бы, чего желать? Однако спокойно ему не жилось и вместо футбольной карьеры Эшли предпочёл уголовную. В 2005 году Сестанович с друзьями решил ограбить коммерческую компанию на юге Лондона. На свою беду в тот самый момент, когда в контору ворвались вооружённые грабители, туда зашёл брат владельца фирмы. Началась потасовка, и преступников принялись бить. Грабители в панике бросились бежать, но один из них выстрелил из пистолета и смертельно ранил мужчину. Тот скончался в больнице спустя семь месяцев. Сестанович не стрелял лично, но активно участвовал в планировании и организации набега. Сколь верёвочка ни вейся, конец будет: через полтора года следствия и розысков всех участников банды поймали и отправили под суд. Сестанович получил восемь лет лишения свободы, а бывшие сокомандники только руками разводили: кроме дурной романтики, никаких причин участвовать в таком глупом кровавом преступлении у него не было.

Мяч и тротил

Фото © AP Photo / Bernat Armangue

Среди футболистов попадаются и вовсе удивительные люди. Например, в дюссельдорфской "Фортуне" — клубе Бундеслиги — играл тунисский полузащитник Низар Трабелси. Юноша с детства мечтал о футбольной карьере и не упускал ни одного случая показать себя. В 16 лет его заметили и пригласили играть в бельгийский "Стандард". Вскоре он перешёл оттуда в клуб из Дюссельдорфа.

Правда, возможности Трабелси не вполне соответствовали желаниям. Парень был способный, но хотел получить всё и сразу и очень обижался, поскольку на первые роли в команде не годился. Тренеры старались объяснить юноше, насколько важно работать над собой, но разрыв между желаниями и возможностями только усугублялся. В конце концов Трабелси привык снимать стресс кокаином, а затем познакомился с доброжелательным соотечественником, который поведал Трабелси, как несправедлив мир, и обещал познакомить с человеком, способным изменить его к лучшему. Благодетелем оказался Усама бен Ладен. Хавбек из Дюссельдорфа ездил в Пакистан и Афганистан, а вместо футбольных тренировок он теперь предпочитал штудировать наставления по стрелковому и подрывному делу. Трабелси участвовал в известной варварской акции талибов — взрыве статуй Будды в Бамиане, а весной 2001 года вернулся в Германию — чтобы умереть.

Трабелси намеревался взорвать американскую военную базу в Бельгии, протаранив её грузовиком, набитым тротилом. Однако сомнительную славу смертника он так и не снискал. Трабелси и его сообщников задержали бельгийские спецслужбы. Незадачливый террорист сначала сидел в Бельгии, но там вскоре поймали группу его единомышленников, планировавших освободить бывшего футболиста. Так что от греха подальше Трабелси выдали в США, где бывший нападающий Дюссельдорфа получил пожизненный срок. Теперь гонять мяч он может только по тюремному двору.

Опозоренный гений

Фото © РИА Новости / Александр Макаров

Эдуард Стрельцов, пожалуй, величайший из футболистов, оказавшихся за решёткой. В наше время многие уже позабыли, что когда-то советская сборная входила в число сильнейших и это воспринималось как должное. Во времена Хрущёва команда под красным флагом, безусловно, входила в мировую элиту. Одной из главных звёзд той сборной мог стать Эдуард Стрельцов из московского "Торпедо". Он дебютировал в главной команде страны всего в 17 лет и сразу оказался одним из лучших. Мощнейший удар, превосходная техника, хет-трик в первом же матче за сборную. Он набирал обороты каждый сезон и казался неудержимым. К сожалению, удержу он не знал не только на футбольном поле. Юный форвард постоянно влипал в разнообразные скандалы. Драки, выпивка, трудности с дисциплиной, мелкие правонарушения. До определённого предела заслуги на зелёном поле перевешивали всё. Однако кончилось дело скверно.

25 мая 1958 года Стрельцов с двумя товарищами по команде поехал на дачу к друзьям. Вечер провели отлично, много выпили, а на следующее утро одна из участвовавших в вечеринке девушек, Марина Лебедева, написала заявление об изнасиловании футболистом. Позднее она пробовала отозвать заявление, но шестерни государственного механизма уже закрутились. Дело Стрельцова взял на контроль генпрокурор СССР, а Хрущёв в сердцах велел "посадить подлеца надолго". Довольно быстро Стрельцов сам признал вину и дал показания против себя, хотя обстоятельства дела вовсе не были очевидны и версии случившегося до сих пор не отличаются стройностью и однозначностью. Как бы то ни было, звезда футбола отправилась в лагеря. Первоначально суд назначил наказание в 12 лет лишения свободы. По этому поводу строили много разнообразных теорий, преследование Стрельцова объясняли закулисными играми и происками спецслужб, но, возможно, дело обстояло куда проще и банальнее: футболист не выдержал испытания славой и поплатился за это. За решёткой никаких поблажек Стрельцову поначалу не давали. Он работал на шахте и лесоповале. Правда, через некоторое время срок сократили — в действительности футболист отсидел менее пяти лет.

Первые два года на свободе он провёл на ЗИЛе. Однако окончательно его карьера не завершилась. В 1965 году ему позволили вернуться к игре. Ещё пять лет бывший лучший, но опальный форвард играл за "Торпедо" и сборную и выиграл чемпионат СССР. Но самые важные годы в футболе были им упущены. Это был феноменально талантливый игрок, но за одну ночь он превратился в изгоя. Место на вершине в футбольном мире зарабатывается огромным трудом и не мгновенно, а вот загубить карьеру, потерять свободу и состояние можно буквально в одну секунду. Народным героям многое даётся, но слава сама по себе ещё не страхует от глупых и аморальных поступков.

Авторы Евгений Норин