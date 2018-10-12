Вышел трейлер фильма "Аладдин" Гая Ричи

Новая картина, над которой режиссёр работал для Disney, выйдет уже 24 мая 2019 года.

Режиссёр Гай Ричи и Walt Disney Studios выпустили первый тизер-трейлер фильма "Аладдин". Главные роли в ленте исполнили Мена Массуд, Уилл Смит и Наоми Скотт.

Над созданием сценария работали Гай Ричи и Джон Огаст. В ленте также снимаются такие актёры, как Навид Негабан (Султан), Насим Педрад (Далия) и Марван Кензари (Джафар).