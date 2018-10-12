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Регион
Опубликовано 12 октября 2018, 14:31

Автор "Хранителей" снимет сериал про рэп-группу Wu-Tang Clan

Фото: &copy;&nbsp;Willy Sanjuan / Invision / AP

Фото: © Willy Sanjuan / Invision / AP

Сага о культовой музыкальной банде будет состоять из 10 эпизодов и выйдет в сервисе Hulu.

Американская рэп-группа из Нью-Йорка Wu-Tang Clan выпустит биографический сериал под названием Wu-Tang: An American Saga. Шоу будет рассказывать про создание и расцвет группы в 90-х годах.

Главный продюсер будущего сериала — Роберт Диггз, рэпер, основатель Wu-Tang Clan, известный под псевдонимом RZA. Сериал выйдет в сервисе Hulu, будет 10 эпизодов.

Шоу расскажет об источнике вдохновения коллектива, а также правилах рэп-банды. За сценарную адаптацию отвечает Алекс Тсе, который работал над "Хранителями". Даты премьеры пока нет.

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Сергей Сурепин
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