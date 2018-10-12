Автор "Хранителей" снимет сериал про рэп-группу Wu-Tang Clan

Сага о культовой музыкальной банде будет состоять из 10 эпизодов и выйдет в сервисе Hulu.

Американская рэп-группа из Нью-Йорка Wu-Tang Clan выпустит биографический сериал под названием Wu-Tang: An American Saga. Шоу будет рассказывать про создание и расцвет группы в 90-х годах.

Главный продюсер будущего сериала — Роберт Диггз, рэпер, основатель Wu-Tang Clan, известный под псевдонимом RZA. Сериал выйдет в сервисе Hulu, будет 10 эпизодов.