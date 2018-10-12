Колкий вопрос. В ГД поддержали идею медицинского лицензирования для тату-салонов

На данный момент к категории медицинских услуг, требующих специального разрешения, относится только удаление татуировки.

В Госдуме поддержали идею ввести медицинское лицензирование для тату-салонов. Член комитета нижней палаты по охране здоровья Татьяна Цыбизова считает, что любая инвазия — это риск заражения и гепатитом В, который сегодня по-прежнему входит в список чрезвычайно тяжёлой патологии, и даже ВИЧ.

— При любой инвазивной манипуляции, когда кровь берут в лаборатории стерильным скарификатором, требуется, чтобы это делал образованный человек, хотя речь идёт об одном проколе, — рассуждает депутат в интервью агентству "Москва". — Лично я бы поддержала введение лицензии.

Отметим, что, согласно действующему законодательству, к категории медицинских услуг, требующих обязательного медицинского лицензирования, относится только удаление татуировки. А вот по нанесению таковых соответствующий документ не требуется.

К слову, дискуссии о необходимости ввести медицинское лицензирование для тату-салонов, ведутся уже не первый день. Инициатива обсуждается на разных уровнях. Например, член комиссии Мосгордумы по здравоохранению Евгений Герасимов ранее предлагал обязать татуировщиков предупреждать своих клиенток о том, что после нанесения рисунка на пояснице они могут лишиться возможности сделать эпидуральную анестезию при родах из-за риска частичного паралича.