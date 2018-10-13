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Опубликовано 12 октября 2018, 22:10

По локоть в грязи. Надаль помогает Мальорке пережить последствия наводнения

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo/Francisco Ubilla

Фото: © AP Photo/Francisco Ubilla

Знаменитый на весь мир теннисист в настоящий момент решает проблемы обычных людей.

Всемирно известный теннисист и первая ракетка мира Рафаэль Надаль принял участие в спасательной операции. Он подключился к команде, которая ликвидирует последствия наводнения, произошедшего на острове Мальорка (Испания).

Сообщается, что спортсмен вышел на улицы для того, чтобы убирать завалы и грязь после наводнения. Помимо прочего, Надаль рассказал, что все пострадавшие от наводнения могут посетить его теннисную академию.

Напомним, Надаль — уроженец Мальорки. Он родился в городе Манакор. Теннисист часто проводит отпуск в родном городе, а также регулярно признавался, что любит плавать на лодке в этой местности. Само же наводнение произошло 10 октября, пострадало 12 человек.

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