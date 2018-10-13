По локоть в грязи. Надаль помогает Мальорке пережить последствия наводнения
Фото: © AP Photo/Francisco Ubilla
Знаменитый на весь мир теннисист в настоящий момент решает проблемы обычных людей.
Всемирно известный теннисист и первая ракетка мира Рафаэль Надаль принял участие в спасательной операции. Он подключился к команде, которая ликвидирует последствия наводнения, произошедшего на острове Мальорка (Испания).
Сообщается, что спортсмен вышел на улицы для того, чтобы убирать завалы и грязь после наводнения. Помимо прочего, Надаль рассказал, что все пострадавшие от наводнения могут посетить его теннисную академию.
Напомним, Надаль — уроженец Мальорки. Он родился в городе Манакор. Теннисист часто проводит отпуск в родном городе, а также регулярно признавался, что любит плавать на лодке в этой местности. Само же наводнение произошло 10 октября, пострадало 12 человек.