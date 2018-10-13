По локоть в грязи. Надаль помогает Мальорке пережить последствия наводнения

Знаменитый на весь мир теннисист в настоящий момент решает проблемы обычных людей.

Всемирно известный теннисист и первая ракетка мира Рафаэль Надаль принял участие в спасательной операции. Он подключился к команде, которая ликвидирует последствия наводнения, произошедшего на острове Мальорка (Испания).

Сообщается, что спортсмен вышел на улицы для того, чтобы убирать завалы и грязь после наводнения. Помимо прочего, Надаль рассказал, что все пострадавшие от наводнения могут посетить его теннисную академию.