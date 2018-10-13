Зарплату Скарлетт Йоханссон уравняли с гонорарами актёров-мужчин

Скарлетт Йоханссон теперь получает столько же, сколько мужчины-актёры. Её гонорар за участие в фильме "Чёрная Вдова" составит 15 миллионов долларов. Это сравнимо с самыми высокими зарплатами актёров, которые принимают участие в съёмках кинокомиксов Marvel.

Ранее такими зарплатами могли похвастаться Крис Эванс за роль в "Противостоянии", а также Крис Хемсворт за "Тор: Рагнарёк". Самую большую зарплату получал Роберт Дауни — младший. И если за первый фильм о Железном Человеке он заработал полмиллиона долларов, то уже в фильме "Мстители" он получал 50 миллионов долларов.