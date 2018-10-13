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Опубликовано 12 октября 2018, 22:11

Зарплату Скарлетт Йоханссон уравняли с гонорарами актёров-мужчин

Фото: &copy;&nbsp;Jordan Strauss/Invision/AP

Фото: © Jordan Strauss/Invision/AP

Популярной актрисе удалось догнать финансовые показатели, которых ранее достигли коллеги по цеху.

Скарлетт Йоханссон теперь получает столько же, сколько мужчины-актёры. Её гонорар за участие в фильме "Чёрная Вдова" составит 15 миллионов долларов. Это сравнимо с самыми высокими зарплатами актёров, которые принимают участие в съёмках кинокомиксов Marvel.

Ранее такими зарплатами могли похвастаться Крис Эванс за роль в "Противостоянии", а также Крис Хемсворт за "Тор: Рагнарёк". Самую большую зарплату получал Роберт Дауни — младший. И если за первый фильм о Железном Человеке он заработал полмиллиона долларов, то уже в фильме "Мстители" он получал 50 миллионов долларов.

Напомним, фильм "Чёрная Вдова" снимает Кейт Шортланд. Производство начнётся в первой половине 2019 года.

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Сергей Сурепин
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