Boston Dynamics научила робота паркуру
Скриншот видео: youtube.com/ BostonDynamics
Робот Atlas ориентируется по видимым маркерам при движении по местности с помощью компьютерного зрения.
Сотрудники американской фирмы Boston Dynamics научили своего робота Atlas паркуру. Видео с соответствующим содержанием компания опубликовала на собственном канале на YouTube.
На самом видео можно заметить, как человекоподобный робот перепрыгивает через бревно. После этого он без каких-либо трудностей запрыгивает на деревянные возвышения.
В описании соответствующего видео сказано, что робот использует компьютерное зрение. Благодаря этому он может ориентироваться по видимым маркерам в процессе движения по местности.