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Опубликовано 12 октября 2018, 22:31

Boston Dynamics научила робота паркуру

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/ BostonDynamics

Скриншот видео: youtube.com/ BostonDynamics

Робот Atlas ориентируется по видимым маркерам при движении по местности с помощью компьютерного зрения.

Сотрудники американской фирмы Boston Dynamics научили своего робота Atlas паркуру. Видео с соответствующим содержанием компания опубликовала на собственном канале на YouTube.

На самом видео можно заметить, как человекоподобный робот перепрыгивает через бревно. После этого он без каких-либо трудностей запрыгивает на деревянные возвышения.

В описании соответствующего видео сказано, что робот использует компьютерное зрение. Благодаря этому он может ориентироваться по видимым маркерам в процессе движения по местности.

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Сергей Сурепин
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