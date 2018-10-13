Boston Dynamics научила робота паркуру

Робот Atlas ориентируется по видимым маркерам при движении по местности с помощью компьютерного зрения.

Сотрудники американской фирмы Boston Dynamics научили своего робота Atlas паркуру. Видео с соответствующим содержанием компания опубликовала на собственном канале на YouTube.

На самом видео можно заметить, как человекоподобный робот перепрыгивает через бревно. После этого он без каких-либо трудностей запрыгивает на деревянные возвышения.