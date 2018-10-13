Ким Кардашьян призналась, что её раздражает в Канье Уэсте
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Светская львица и звезда "Инстаграма" решила ответить на вопрос другой модели Эшли Грэм.
Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала, что её больше всего раздражает в рэпере Канье Уэсте. Этой информацией о муже она поделилась в шоу Эшли Грэм, американской модели.
По словам Ким, её муж страдает нарколепсией. Это заболевание нервной системы, которое характеризуется дневными приступами непреодолимой сонливости, а также приступами внезапного засыпания.
Ким заявила, что Канье засыпает везде. Звезда призналась, что рэпер один раз заснул за обеденным столом в ресторане. Это произошло во Франции. А Канье, как заявила Кардашьян, не нравится, что она много ругается.