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Регион
Опубликовано 12 октября 2018, 22:32

Ким Кардашьян призналась, что её раздражает в Канье Уэсте

Фото: &copy;&nbsp;Evan Agostini/Invision/AP

Фото: © Evan Agostini/Invision/AP

Светская львица и звезда "Инстаграма" решила ответить на вопрос другой модели Эшли Грэм.

Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала, что её больше всего раздражает в рэпере Канье Уэсте. Этой информацией о муже она поделилась в шоу Эшли Грэм, американской модели.

По словам Ким, её муж страдает нарколепсией. Это заболевание нервной системы, которое характеризуется дневными приступами непреодолимой сонливости, а также приступами внезапного засыпания.

Ким заявила, что Канье засыпает везде. Звезда призналась, что рэпер один раз заснул за обеденным столом в ресторане. Это произошло во Франции. А Канье, как заявила Кардашьян, не нравится, что она много ругается.

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Сергей Сурепин
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