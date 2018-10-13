Ким Кардашьян призналась, что её раздражает в Канье Уэсте

Светская львица и звезда "Инстаграма" решила ответить на вопрос другой модели Эшли Грэм.

Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала, что её больше всего раздражает в рэпере Канье Уэсте. Этой информацией о муже она поделилась в шоу Эшли Грэм, американской модели.

По словам Ким, её муж страдает нарколепсией. Это заболевание нервной системы, которое характеризуется дневными приступами непреодолимой сонливости, а также приступами внезапного засыпания.