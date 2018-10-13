Назван режиссёр фильма "Чёрная пантера — 2"

Киностудия Marvel утвердила на роль постановщика лент создателя первой части Райана Куглера.

Согласно предварительной информации, вторая часть "Чёрной пантеры" выйдет в феврале 2021 года. Эту дату компания Marvel зарезервировала для премьеры ещё не названной ленты.

Сообщается, что Куглер начнёт писать сценарий до конца 2019 года. Съёмки начнутся в начале 2020 года.