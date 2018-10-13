Назван режиссёр фильма "Чёрная пантера — 2"
Кадр фильма "Чёрная пантера"/ © Кинопоиск
Киностудия Marvel утвердила на роль постановщика лент создателя первой части Райана Куглера.
Согласно предварительной информации, вторая часть "Чёрной пантеры" выйдет в феврале 2021 года. Эту дату компания Marvel зарезервировала для премьеры ещё не названной ленты.
Сообщается, что Куглер начнёт писать сценарий до конца 2019 года. Съёмки начнутся в начале 2020 года.
Напомним, что первая часть фильма собрала в мировом прокате более 1,3 миллиарда долларов.