Министр обороны Португалии подал в отставку из-за скандала с кражей оружия

Глава Минобороны Португалии Жозе Алберту Азереду Лопеш подал в отставку, сообщает RTP.

Na saída do meu amigo Azeredo Lopes https://t.co/2pjcIadRMb pic.twitter.com/AJ5chEFEED — Tiago Barbosa Ribeiro (@tbribeiro) 12 октября 2018 г.

Отмечается, что это решение он принял из-за разгоревшегося скандала о краже оружия с военного склада, случившейся в 2017 году.

По словам Лопеша, он не имел никакого "косвенного или прямого отношения" к данному инциденту.