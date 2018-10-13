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Опубликовано 13 октября 2018, 03:54

Министр обороны Португалии подал в отставку из-за скандала с кражей оружия

Глава Минобороны Португалии Жозе Алберту Азереду Лопеш подал в отставку, сообщает RTP.

Отмечается, что это решение он принял из-за разгоревшегося скандала о краже оружия с военного склада, случившейся в 2017 году.

По словам Лопеша, он не имел никакого "косвенного или прямого отношения" к данному инциденту.

Напомним, в Португалии стала резонансной новость о краже оружия и боеприпасов со склада военной части в районе муниципалитета Танкуш. Позднее полицейские нашли всё похищенное в тайнике.

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Андрей Довлатов
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