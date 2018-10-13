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Регион
Опубликовано 13 октября 2018, 05:36

В Непале на горе во время шторма пропали альпинисты и их проводники

Фото: © Flickr/Paul

Фото: © Flickr/Paul

Пять граждан Южной Кореи и их четыре проводника-непальца пропали на горе Гуржа Химал во время сильного шторма, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что обрушившийся в ночь на 13 октября шторм разрушил базу, на которой находились люди. При этом поднятые поисковые вертолёты не смогли приземлиться на горе из-за плохих погодных условий.

Известно, что лагерь расположен в дне ходьбы от ближайшей деревни. По прогнозам синоптиков, погодные условия вряд ли улучшатся в ближайшие часы.

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Андрей Довлатов
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