В Непале на горе во время шторма пропали альпинисты и их проводники
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Пять граждан Южной Кореи и их четыре проводника-непальца пропали на горе Гуржа Химал во время сильного шторма, сообщает агентство Associated Press.
Отмечается, что обрушившийся в ночь на 13 октября шторм разрушил базу, на которой находились люди. При этом поднятые поисковые вертолёты не смогли приземлиться на горе из-за плохих погодных условий.
Известно, что лагерь расположен в дне ходьбы от ближайшей деревни. По прогнозам синоптиков, погодные условия вряд ли улучшатся в ближайшие часы.